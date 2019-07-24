منصبان جديدان للعراق في الاتحاد الاسيوي لكرة القدم

2019/07/24 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حصل الاتحاد العراقي لكرة القدم على منصبين جديدين في لجان الاتحاد الاسيوي للعبة.وقال امين سر الاتحاد، صباح رضا في بيان تلقت / المعلومة/ نسخة منه، إن “الاتحاد الاسيوي بعث كتابا رسميا، امس الثلاثاء ، اكد فيه تسمية السيدين كامل زغير وسعد مالح في لجنتي المسؤولية الاجتماعية والاتحادات الاعضاء”.واضاف رضا ان “التسميتين الجديدتين […]

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