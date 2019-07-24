اتحاد الصحفيين العرب: من زاروا إسرائيل ليسوا منا!

2019/07/24 | 09:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس نفى اتحاد الصحفيين العرب أن يكون الأشخاص الذين زاروا إسرائيل مؤخرا من السعودية والإمارات والبحرين والعراق، صحفيين.وذكر بيان بالخصوص أن الاتحاد العام للصحفيين العرب قام “بمراجعة كافة المنظمات الصحفية الأعضاء بالاتحاد بالنسبة لموضوع زيارة بعض الصحفيين لإسرائيل حاليا”.وشدد تبعا لذلك على أنه تأكد بصورة قطعية من عدم “قيام أي

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