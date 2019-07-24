2019/07/24 | 09:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC عندما ادى عدد من الايرانيين الصلاة على ظهر الناقلة البريطانية التي حجزها الحرس الثوري الايراني في مضيق هرمز أنتهت المقولة الشهيرة التي تقول إن بريطانيا سيدة البحار والمحيطات.وفي المقابل ردت بريطانيا رداً سريعاً وقاسياً لم تتوقعه طهران باحتجاز ناقلة ايرانية وقالت “ناقلة بناقلة والبادي أظلم”.تملك بريطانيا 30 الفا […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق بين ناقلتين..إطفاء بلا ماء بدور يهواه عبد المهدي المركز الخبري الوطني.

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