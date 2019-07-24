2019/07/24 | 09:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا فيديويا يظهر فيه وبشكل واضح عملية اغتيال نائب القنصل التركي العام في مدينة اربيل .

و وثق التسجيل الفيديوي المتداول لحظة اطلاق النار على الدبلوماسي التركي في مطعم "هوكاباز" وسط مدينة اربيل والي اسفر عن مقلته ومعه مواطنان اخران من اقليم كوردستان.

تتمة..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نشر الفيديو الكامل للحظة الهجوم على الدبلوماسي التركي بمطعم في اربيل) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نشر الفيديو الكامل للحظة الهجوم على الدبلوماسي التركي بمطعم في اربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).