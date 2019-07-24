2019/07/24 | 09:44

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اندلاع حريق ضخم في القسم المحتل من الجولان السوري

افادت مصادر اعلامية باندلاع حريق ضخم اليوم الأربعاء في القسم المحتل

من الجولان السوري.ووفقا لـ لـ"سبوتنيك" إن الحريق ينتشر خلف التلال الواقعة إلى

الغرب من بلدة جباتا الخشب التي تحاذي خط (ألفا) الأممي، الذي يحدد

مواقع انتشار القوات الإسرائيلية في الجولان وفق قرار الأمم المتحدة

عام 1974 الخاص بفض الاشتباك بين الجيشين السوري والإسرائيلي عقب حرب

تشرين التحريرية.وقال مصدر ميداني إن سبب الحريق صاروخ أطلق من داخل القسم المحتل من

الجولان وسقط في منطقة تحتوي موقعا محصنا للجيش الإسرائيلي شمال غرب

القنيطرة.من جانبه، أكد مصدر عسكري إن منطقة الحريق تحتوي موقعا عسكريا محصنا

وفيه دشم وبلوكوسات للجيش الإسرائيلي.جاء اندلاع الحريق بعد دقائق من سماع دوي انفجارات في مناطق سيطرة جيش

الاحتلال الإسرائيلي بالقسم المحتل من الجولان السوري بالتزامن مع بدء

الهجوم الذي شنته القوات الإسرائيلية على موقع تل الحارة بريف درعا.

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