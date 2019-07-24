الشركة العامة لنقل الطاقة تعلن نصب وتشغيل متنقلة شط العرب سعة ٢٥ ام. في. اي

2019/07/24 | 09:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … اعلنت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في الجنوب، اليوم الأربعاء، عن إنجاز ملاكاتها أعمال نصب وتشغيل متنقلة شط العرب سعة (٢٥ ام.في.اي ) وادخلها للعمل تجريبا في وقت قياسي.وقال مدير عام الشركة، زياد علي فاضل في بيان تلقت /بدر نيوز/ نسخة منه، إن “المشروع المحطة ضمن مجموعة مشاريع الخطة […]

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