العراق يحصل على ثلاثة مناصب جديدة في الاتحاد الاسيوي

2019/07/24 | 09:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصل الاتحاد العراقي لكرة القدم على ثلاثة مناصب جديدة في لجان الاتحاد الاسيوي للعبة.وقال امين سر الاتحاد، الدكتور صباح رضا في بيان وتلقته وكالة صدى , ان” ان الاتحاد الاسيوي بعث كتابا رسميا، اكد فيه تسمية السيدين كامل زغير وسعد مالح في لجنتي المسؤولية الاجتماعية والاتحادات الاعضاء” وبين ان ” مدير الدائرة الاعلامية في

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