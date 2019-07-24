اعتقال منتسب قام بطلاق النار على دار نسيبه وسط بغداد

2019/07/24 | 09:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية نجدة بغداد، عن اعتقال شخصين احدهما منتسب في الدفاع بحادثين منفصلين في العاصمة.وقالت المديرية اليوم الاربعاء، ان “دوريات نجدة بغداد وضمن منطقة شهداء البياع القت القبض على موظف مدني منسوب لوزارة الدفاع قام باطلاق النار على منزل نسيبه اثر خلاف عائلي”.واضافت انه “ضبط بحوزته سلاح نوع بندقية كلاشنكوف”، مشيرا الى انه […]

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