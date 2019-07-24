ضبط ربع طن من المواد الفاسدة في بعقوبة

2019/07/24 | 09:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اعلنت دائرة صحة محافظة ديالى، الاربعاء، عن ضبط ربع طن من المواد الغذائية الفاسدة في بعقوبة.وقال الناطق الاعلامي باسم صحة ديالى فارس العزاوي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” فرق الرقابة الصحية في دائرة صحة ديالى ضبطت ربع طن من المواد الغذائية الفاسدة اثناء عمليات التفتيش في اسواق مناطق غرب بعقوبة”.واضاف العزاوي، ان […]

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