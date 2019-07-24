اصابة جندي بهجوم “داعشي” شرق بعقوبة

2019/07/24 | 09:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..أعلن مسؤول محلي في محافظة ديالى، الاربعاء، بأن جنديا أصيب بهجوم لتنظيم “ داعش” الإجرامي شرق بعقوبة.وقال عضو مجلس ناحية كنعان (18 كم شرق بعقوبة) جمال الشمري في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” جنديا اصيب بهجوم شنه داعش على نقطة مرابطة امنية للجيش قرب قرية الحوم في قاطع جنوب ناحية كنعان في ساعة متاخرة […]

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