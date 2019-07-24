2019/07/24 | 09:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، ارتفاع في درجات الحرارة في العراق خلال اليومين المقبلين. وذكر بيان للهيئة ، أن “طقس يوم غد الخميس، سيكون مشمساً حاراً ومشمساً في المنطقتين الوسطى والشمالية، ومشمساً حاراً جداً في المنطقة الجنوبية مع ارتفاع درجات الحرارة العظمى في بعض الأماكن منها الى 50 مْ”.وأضاف، أن “طقس يوم الجمعة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طقس العراق ..



الحرارة نارية خلال اليومين المقبلين النعيم نيوز.

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