لبنان تصدر مذكرة ايقاف غيابية بحق نجل القذافي سيف الإسلام

2019/07/24 | 09:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت الجهات المختصة اللبنانية، الاربعاء ، مذكرة توقيف بحق نجل القذافي سيف الإسلام غيابيا.فيما لا يزال أنصار ينتظرون ظهوره بعد اختفائه منذ الإعلان عن إطلاق سراحه صيف عام 2017، وأصدر زاهر حمادة، المحقق اللبناني الخاص في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر ومرافقين اثنين له، مذكرات توقيف غيابية طالت لأول مرة نجل القذافي سيف الإسلام وتسعة

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