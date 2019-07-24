2019/07/24 | 09:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الدبلوماسي الإيراني هادي افقهي، وجود وساطة يقوم بها العراق لتهدئة التوتر بين واشنطن وطهران، فيما أكد دعم طهران للمؤتمر الاقليمي المزمع عقده في بغداد.وقال أفقهي في تصريح له ، إن “هناك وساطة يقوم بها العراق حالياً من اجل تهدئة التوتر”، مؤكدا أنه “لا يمكن التكهن بنتائج الوساطة العراقية لكننا نأمل نجاحها”.وأضاف أن …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دبلوماسي إيراني يبين حقيقة وجود وساطة عراقية بين واشنطن وطهران النعيم نيوز.

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