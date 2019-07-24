جوز الهند.. فوائد صحية عظيمة

2019/07/24 | 09:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتبر جوز الهند من أشهر الثمار الاستوائية في العالم، والتي تنمو عادة على الشواطئ وفي الغابات، لكن شهرته تأتي كذلك من فوائده العديدة. ويتميز جوز الهند

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