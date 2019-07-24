عضو مفوضية سابقة : سانت ليغو يؤثر على كوتا النساء

2019/07/24 | 09:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

عدت عضو مفوضية الانتخابات السابقة كولشان كمال، ان نظام سانت ليغو الجديد الذي اقر في قانون انتخابات مجالس المحافظات المقبلة، سيؤثر على كوتا

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