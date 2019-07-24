“بالفديو”.. ماذا قال الحجاج العراقيين عن الخدمات المقدمة لهم في السعودية؟

2019/07/24 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اشاد عدد من الحجاج القادمين من العراق لزيارة الديار المقدسة، بالخدمات المتوفرة لهم في المملكة العربية السعودية، مشيدين بعمق العلاقات الاخوية التي تربط الشعبين الشقيقين.

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