“بالفديو”.. نتنياهو: بدون اسرائيل سينهار الشرق الاوسط بواسطة التطرف “الشيعي والسني”

2019/07/24 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة: يس عراق قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال لقائه صحفيين من دول عربية يزورون إسرائيل، إنه يمكنني القول بكل قناعة إنه بدون إسرائيل لكان الشرق الأوسط سينهار تحت نير قوى التطرف الإسلامي سواء الشيعي الذي تقوده إيران أو السني الذي يقوده داعش.

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