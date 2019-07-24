مضيق هرمز.. أهم ممر للطاقة في العالم رهين السياسة

2019/07/24 | 10:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشغل مضيق هرمز، الواقع بين سلطنة عمان وإيران، ويربط الخليج العربي بخليج عمان وبحر العرب، أهمية إستراتيجية في صناعة الطاقة في العالم.

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