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اعتقال اربعة مطلوبين وفق المادة ٤ ارهاب في منطقة العبايجي بقضاء الطارمية


اعتقال اربعة مطلوبين وفق المادة ٤ ارهاب في منطقة العبايجي بقضاء الطارمية
2019/07/24 | 10:22
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعتقلت القوات الامنية ، اليوم الاربعاء، اربعة مطلوبين وفق المادة ٤ ارهاب في منطقة العبايجي بقضاء الطارمية .

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