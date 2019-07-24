اعتقال اربعة مطلوبين وفق المادة ٤ ارهاب في منطقة العبايجي بقضاء الطارمية

2019/07/24 | 10:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت القوات الامنية ، اليوم الاربعاء، اربعة مطلوبين وفق المادة ٤ ارهاب في منطقة العبايجي بقضاء الطارمية .

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