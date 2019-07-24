غاريث بيل يقلب الأوضاع أمام أرسنال في الكاس الدولية

2019/07/24 | 10:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجح نادي ريال مدريد من الخروج بفوز صعب عبر ركلات الترجيحية في مباراته امام ارسنال فجر اليوم الاربعاء ضمن اطار فعاليات كاس الدولية للابطال بعد انتهاء المباراة بالتعادل 2-2 وكان الفريق المدريدي متأخرا بهدفين مع نهاية الشوط الاول .

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