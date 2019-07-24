اكتشاف “لآلئ كونية” عمرها أكثر من 3 ملايين عام

2019/07/24 | 10:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..عثر الباحثون على شيء غريب داخل محار متحجر في ميامي، يتمثل في عشرات الحبيبات الزجاجية الصغيرة، لا يزيد حجمها عن بضعة ملليمترات.وقال الباحثون إن المحار المتحجر من نوع البطلينوس، الذي عثر عليه في محجر بمقاطعة ساراسوتا بولاية فلوريدا قد يحتوي على بقايا عمرها 3 ملايين عام من آثار نيزك لم […]

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