2019/07/24 | 10:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القوات الأمنية تشرع بتطهير ناحية المشاهدة ضمن عملية "إرادة النصر" الثانية

بغداد/...شرعت قوة من الحشد الشعبي وقطعات الجيش، الاربعاء، بتطهير ناحية المشاهدة وصولا الى شارع الكسارات شمالي العاصمة بغداد ضمن اليوم الخامس من عمليات ارادة النصر.

وذكر اعلام الحشد الشعبي في بيان، ان "قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية باشرت، صباح اليوم الأربعاء، باليوم الخامس لعمليات إرادة النصر الثانية شمالي بغداد".

واضاف ان "قوة من اللواء 12 بالحشد الشعبي والجيش شرعت بتفتيش وتطهير ناحية المشاهدة وصولا الى شارع الكسارات العام شمالا لإنجاز أهداف اليوم الخامس من عمليات إرادة النصر الثانية شمالي بغداد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات الأمنية تشرع بتطهير ناحية المشاهدة ضمن عملية "إرادة النصر" الثانية) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات الأمنية تشرع بتطهير ناحية المشاهدة ضمن عملية "إرادة النصر" الثانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).