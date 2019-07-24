2019/07/24 | 10:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي وبتنفيذ من سكرتيره الشخصي الفريق الركن محمد حميد البياتي، تم فجر اليوم فتح الطريق الرابط بين شارع مطار بغداد وساحة عمان في المنطقة الخضراء وسط العاصمة.وبحسب مصدر , ان هذا الطريق سيخدم المواطنين في جانب الكرخ بشكل كبير. فيما اكد البياتي لـ السومرية نيوز، ان “المنطقة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الفريق الركن البياتي يشرف على افتتاح الطريق الرابط بين شارع مطار بغداد وساحة عمان وكالة صدى الاعلام للانباء.

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