2019/07/24 | 10:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس زفّت الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي خبراً سعيداً لمتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.حيث نشرت​ تفاصيل مشاركتها في تحكيم برنامج هواة جديد بعنوان “The Talent” وعلقت عبر حسابها الخاص على “إنستغرام” بفيديو تحدثت فيه عن هذه التجربة المنتظرة، وتمنت التوفيق لكل المشتركين.وخاطبت “الزغبي” الجمهور في جمل متقطعة بين أغنيات كليبها الجديد،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نوال الزغبي تترأس لجنة تحكيم The Talent وكالة خطوة برس.

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