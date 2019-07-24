روسيا تأسف لاختراق إحدى طائراتها المجال الجوي لكوريا الجنوبية

2019/07/24 | 10:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، الأربعاء، أن روسيا أعربت عن أسفها العميق إزاء قيام إحدى طائراتها باختراق المجال الجوي لكوريا الجنوبية، متعهدة بإجراء تحقيق في القضية.وذكر المكتب الرئاسي وفق ما نقلته وكالة أنباء يونهاب، أن روسيا أبلغت الحكومة الكورية الجنوبية يوم أمس، بأنها ستبدأ على الفور تحقيقاً وستتخذ الخطوات اللازمة.وأعلنت كوريا […]

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