شابة سورية ضحية سماعات الأذن!

2019/07/24 | 10:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تسمع صافرة القطار، ولا نداءات سائقه، كانت تمشي على السكة وسماعات الأذن تعزلها عن كل شيء… حتى وقعت الكارثة ودهسها القطار.الشابة هيلين المهدي، من الحاصلات على الشهادة الثانوية لهذا العام، وتستعد لتقديم الامتحانات التكميلية لتحسين علاماتها، فوجئ بها سائق القطار تمشي بهدوء على السكة، “حاول السائق بكل الوسائل تفادي الحادث”، كما قال مدير

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