طقس العراق : ارتفاع درجات الحرارة إلى 50 مئوية في اليومين المقبلين

2019/07/24 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة) … اعلنت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الاربعاء، عن توقعاتها لحالة الطقس في البلاد، فيما اشارت الى ارتفاع في درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين.

وذكرت الهيأة في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه، ان “طقس يوم غد الخميس، سيكون مشمساً حاراً ومشمساً في المنطقتين الوسطى والشمالية، ومشمساً حاراً جداً في المنطقة الجنوبية مع ارتفاع درجات الحرارة العظمى في بعض الأماكن منها الى 50 مْ”.

وأضافت ان “طقس يوم الجمعة المقبل سيكون في الوسط والشمال مشمساً حاراً ولا تغير في درجات الحرارة عن اليوم السابق، وفي الجنوب مشمساً حاراً جداً ولا تغير في الحرارة عن اليوم السابق”.

واوضحت انه “أما طقس السبت فيكون مشمساً حاراً في الوسط مع انخفاض قليل في درجات الحرارة ومشمساً في الشمال ولا تغير في الحرارة، ومشمساً حاراً في الجنوب مع انخفاض بدرجات الحرارة”.

واشارت الى ان “طقس الأحد سيكون مشمساً حاراً ولا تغير في درجات الحرارة في الوسط ومشمساً مع انخفاض قليل لدرجات الحرارة في الشمال ومشمساً حاراً ولا تغير في درجات الحرارة في الجنوب”.

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