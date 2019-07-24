إنطلاق اليوم الخامس لعملية إرادة النصر

2019/07/24 | 10:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبارانطلقت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية، صباح اليوم الأربعاء، اليوم الخامس لعمليات إرادة النصر الثانية شمالي بغداد.

وذكر بيان لإعلام الحشد اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، ان "قوات الحشد الشعبي والقوات الامنية باشرتا، باليوم الخامس لعمليات إرادة النصر الثانية شمالي بغداد"، لافتاً الى ان العملية انطلقت مسنودة بطيران الجيش العراقي".

وأكد، ان "القوات حققت تقدماً خلال الايام الماضية ضمن المرحلة الثانية ومستمرة بالتقدم لتطهير وتفتيش المزيد من مناطق شمالي بغداد".

يذكر ان قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية أنهت، أمس الثلاثاء، اليوم الرابع لتفتيش وتطهير 30 قرية شمالي بغداد.انتهى/س

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