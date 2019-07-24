هجوم صهيوني على ريف درعا

2019/07/24 | 10:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن التلفزيون السوري الرسمي، ان الصهاينة شنوا هجوما على ريف درعا منذ الساعات الأولى من فجر اليوم الاربعاء.

وقال التلفزيون، ان "الهجوم تم بعدة قذائف صاروخية،

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