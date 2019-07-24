2019/07/24 | 10:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اتهمت الصين، الولايات المتحدة بتقوض الاستقرار الاستراتيجي العالمي من خلال توسيع نطاق الانفاق العسكري وبيع أسلحة لتايوان.
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وقالت إن القضايا المتعلقة بتايوان أصبحت أكثر حدة وأوضحت
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الدفاع الصينية: أمريكا تقوض الاستقرار العالمي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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