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وزارة الدفاع الصينية: أمريكا تقوض الاستقرار العالمي


وزارة الدفاع الصينية: أمريكا تقوض الاستقرار العالمي
2019/07/24 | 10:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اتهمت الصين، الولايات المتحدة بتقوض الاستقرار الاستراتيجي العالمي من خلال توسيع نطاق الانفاق العسكري وبيع أسلحة لتايوان.

وقالت إن القضايا المتعلقة بتايوان أصبحت أكثر حدة وأوضحت

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