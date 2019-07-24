عاجل.. بالفيديو .. لحظة اغتيال الدبلوماسي التركي في اربيل

2019/07/24 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وسائل اعلام كردية تسجيلا يظهر فيه عملية اغتيال نائب القنصل التركي العام في مدينة اربيل .

ووثق التسجيل المتداول لحظة اطلاق النار على الدبلوماسي التركي في مطعم "هوكاباز" وسط مدينة اربيل يوم الاربعاء الماضي والذي اسفر عن مقتله ومعه مرافقان من الاقليم.

الفيديو ادناه:

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