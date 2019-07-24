2019/07/24 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس منذ شهرتها أصبحت النجمة العالمية جنيفر لوبيز أيقونة في الجمال والموضة، حيث تأسر جمهورها دائمًا بجمالها وسحرها الطاغي على غيرها من نجمات العالم، بسبب جمالها الخاص ومحافظتها على رونقها.ومنذ بدايات حياتها المهنية في أوائل التسعينيات من القرن الماضي، وعلى الرغم من أنّ لوبيز باتت اليوم في الـ49 عامًا، إلا أنها

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جنيفر لوبيز أيقونة جميلة..



ما أسرار جمالها؟ وكالة خطوة برس.

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