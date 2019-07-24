2019/07/24 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن تجمع فتية أمير المؤمنين عليه السلام في مديية النجف الأشرف, عن افتتاح معرضه السنوي الأول للرسم.حيث قال الأمين العام للتجمع الشيخ علي العتادي لمراسل النعيم نيوز:” إن ما دعا التجمع لفتح معرض الرسم هو أنه من أهم الوسائل التي تستخدم كوسيلة من أجل التخلص من الطاقة السلبية لدى الفرد”.لمتابعة التقرير كامل عبر …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تجمع فتية أمير المؤمنين(ع) يقيم معرضه السنوي الأول للرسم النعيم نيوز.

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