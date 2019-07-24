رغم التطمينات الايرانية…اقتصادي يشدد على ضرورة ايجاد نقاط تصدير في البحرين الاحمر والابيض المتوسط بدلا من هرمز

2019/07/24 | 10:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب المختص بالشان الاقتصادي ضرغام محمد علي ، بضرورة الاسراع بتنفيذ خط نقل وتصدير النفط بين بغداد والعقبة اضافة لاعمار خط كركوك جيهان القديم واعادة العمل بخط ينبع الملغى.وقال علي في تصريح له ان” التطمينات الايرانية للوفد العراقي بضمان سلامة الملاحة في،مضيق هرمز لايجب ان تؤخر تنفيذ مشاريع ستراتيجية لتنويع موانئ الصادرات العراقية خصوصا في […]

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