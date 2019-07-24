2019/07/24 | 10:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الدفاع نجاح الشمري إن العراق يمتلك قوة جوية قوية وقادرة على حماية البلد ضد التهديدات الخارجية.وذكر بيان لوزارة الدفاع , ان الشمري زار قيادة القوة الجوية، وكان في استقباله قائد القوة الجوية وكبار الضباط في القيادة.و قدم القائد إيجازاً مفصلاً عن طبيعة عمل القيادة والية التدريب وكذلك أهمية أن تكون القوة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الدفاع يؤكد ان العراق يمتلك قوة جوية قوية وقادرة على حماية البلد ضد التهديدات الخارجية) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الدفاع يؤكد ان العراق يمتلك قوة جوية قوية وقادرة على حماية البلد ضد التهديدات الخارجية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).