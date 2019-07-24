مسرور البارزاني وبومبيو يبحثان العلاقات الثنائية وجهود حكومة إقليم كردستان بمجال الاصلاحات

2019/07/24 | 10:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، جهود حكومة الإقليم في مجال اجراء الإصلاحات.

وتلقى البارزاني خلال اتصال هاتفي مع بومبيو التهاني من الاخير، بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة، فيما أعرب الوزير الأميركي، عن امنياته للكابينة الوزارية الجديدة، بالنجاح في مساعيها الرامية الى اجراء الإصلاحات بشكل عام، وفي المجال الاقتصادي على وجه الخصوص، مبديا ارتياحه للزيارة التي قام بها وفد حكومة الإقليم الى بغداد، ومؤكدا ان بلاده تشجع حكومتي بغداد واربيل ، على حل الملفات العالقة بينهما عبر الحوار.

وشدد البارزاني، على أهمية حل الخلافات بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف، ويحقق التوازن في الحقوق والواجبات، فيما بحث الطرفان في جانب آخر من الاتصال، استمرار الدعم الأميركي لقوات البيشمركة.

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