ذي قار تتخذ إجراءات احترازية تحسبا لفيضانات مقبلة

2019/07/24 | 10:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن مركز إنعاش الاهوار في ذي قار، الأربعاء، عن تدابير وإجراءات احترازية لاستيعاب وتخزين كميات المياه الواصلة إلى المحافظة والاستفادة منها خلال موسم الشتاء المقبل.وقال مدير مركز انعاش الاهوار في ذي قار عدنان عبد الله في تصريح اطلعت عليه /المعلومة/، إن “هناك استعدادات تعمل عليها وزارة الموارد المائية تحسبا لحدوث موجات فيضانية خلال […]

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