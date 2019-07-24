القانونية النيابية لـ “النور”: هؤلاء ليس لهم حق التصويت في كركوك

2019/07/24 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادكشفت اللجنة القانونية النيابية في مجلس النواب العراقي عن مضمون قانون انتخابات مجالس المحافظات التي تم التصويت عليه لاسيما فيما يخص محافظة كركوك مؤكدة على انه يجبر الكتل السياسية على النزول بقائمة واحدة في العملية الانتخابية.

وقال النائب سليم شوشكه عضو اللجنة القانونية النيابية في في مجلس النواب العراقي عن الجماعة الإسلامية الكوردستانية في تصريح خص به “النور نيوز” ان “القانون حدد موعد انتخابات في الشهر الرابع من 2020 في جميع المحافظات العراقية وأعطى الصلاحية لرئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع مجلس المفوضين لتحديد يوم الانتخابات”.

وتابع “القانون يتضمن شرطا لمحافظة كركوك وهو ان يتم التطابق التسجيل البايرومتري مع سجل الناخبين مثل هوية الأحوال المدنية والبطاقة التموينية واذا لم يتطابق فليس له حق الانتخاب”.

واضاف “بالتالي الذي ليس بطاقته التموينية من محافظة كركوك فليس له حق الانتخاب واعتقد انه في مصلحة الكورد ولكن الذي يتضمن بند 1/9 والذي يتضمن ان الفائز هو القائمة الأكبر يجبر الكتل الكوردية في كركوك ان تنزل بقائمة واحدة كون العملية مصيرية واذا لم تنزل الكتل بقاتمة واحدة فان الكورد على الأقل يخسرون قرابة 3 مقاعد”.

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