ادمغة الدبلوماسيين الامريكان في كوبا ضحايا لظواهر غامضة

2019/07/24 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد … أعلن باحثون أجروا تحاليل لصور طبية بطلب من الحكومة الأميركية أن أدمغة نحو 40 دبلوماسياً أميركياً كانوا ضحايا لظواهر غامضة في كوبا، تعرضت “لشيء ما سبب تغييرات فيها.ونقلت وكالة فرانس برس في تقرير تابعته وكالة /المعلومة / أن الدراسة التي اجراها الباحثون لم تكشف سبب العوارض التي سجلت لدى الدبلوماسيين بين […]

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