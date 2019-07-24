غسان صابور - لماذا؟؟؟!!!...

2019/07/24 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #غسان_صابور لــــمــــاذا؟؟؟!!!...لماذا؟...لماذا يتشاور السفير الروسي ويتفق مع السفير التركي..حول أحداث مدينة عفرين السورية...والتي ما زالت تحتلها رواسب داعشية..وعديد من العناصر المقاتلة الإسلامية..وحلفاؤهم..وشريعتهم وأعلامهم..بإشراف وتعاون كامل..ورضى أكمل..وحماية مباشرة من السلطات التركية؟؟؟!!!...هل انسلخت عفرين السورية..كما سلخت أنطاكية واسكندرون عن الوطن الأم...حتى تجري مفاوضات عنهما مع ......

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