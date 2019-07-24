فلاح أمين الرهيمي - الشيخ (عبد الكريم الماشطة) وشرطي الأمن (عمران أبو ريمه)

2019/07/24 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلاح_أمين_الرهيمي الشيخ الجليل الراحل (عبد الكريم الماشطة) اسم متداول ومشهور ليس على نطاق الشعب العراقي فقط وإنما على النطاق العربي والعالمي فهو عضواً في المجلس العالمي للسلام ونصير للديمقراطية والإنسانية يحترمه ويحبه كل سياسي لأفكاره التقدمية والديمقراطية وكل عدو للحروب والظلم والعدوان وكان الحكم الملكي المباد في العراق يتهم كل من ينتسب للسلم والديمقراطية والحرية بالانتماء للحزب الشيوعي العراقي فأصبح الشيخ الجليل ......

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