عماد علي - هل العلم ضد الدين ام العكس؟

2019/07/24 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عماد_علي سؤال يمكن ان يطرحه المغرض و الانسان البسيط قبل العالم لبيان ما هو العلم و تعامله مع الموجود في الحياة و في مقمدته الدين وفحواه الذي لا يمكن التاكد من تنظيراته و ادعاءاته والتحقيق من صحة المقولات و ما يفرز منه مختبريا على العكس من العلم الذي لا يمكن ان يحمل الشك او الوقوف ساكنا دون التاكد من صحة النتائج التي تفرز منه، و لا يمكن ان يكون كماهو حال الدين المعتمد على الغيب.الفكر الموجه نحو الدين الذي ......

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