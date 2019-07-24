“23 يوليو”… ماذا تبقى من إرث “حركة الضباط الأحرار” في مصر؟

2019/07/24 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على الرغم من مرور 67 عاما على وقائعها، لا يزال ما جرى في الـ23 من يوليو (تموز) 1952 بأحداثه الكثيرة وتفاصيله المتشابكة،

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