أدنوك الإماراتية وPertamina الإندونيسية توقعان اتفاقاً للنفط والغاز

2019/07/24 | 11:00

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" في بيان إنها وقعت اتفاقاً مع شركة الطاقة الإندونيسية PT Pertamina المملوكة للدولة للتعاون في مجال النفط والغاز في كلا البلدين وعلى الصعيد العالمي.

وتتضمن المشروعات قيد الدراسة المشاركة في أنشطة المنبع بقطاع النفط والغاز في الإمارات العربية المتحدة وكذلك فرص التكرير والبتروكيماويات والغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال ووقود الطائرات وبيع الوقود بالتجزئة في إندونيسيا.

كما سيستكشف الجانبان التعاون في مجالات النقل والتجارة والتخزين بالإمارات العربية المتحدة.

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