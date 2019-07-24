الانواء الجوية: الحرارة تلامس الـ50 مْ في الايام المقبلة

2019/07/24 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبارتوقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الاربعاء، عن ارتفاع في درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين.

وذكر بيان للهيئة اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، ان "طقس يوم غد الخميس، سيكون مشمساً حاراً ومشمساً في المنطقتين الوسطى والشمالية، ومشمساً حاراً جداً في المنطقة الجنوبية مع ارتفاع درجات الحرارة العظمى في بعض الأماكن منها الى 50 مْ".

وأضاف، ان "طقس يوم الجمعة المقبل سيكون في الوسط والشمال مشمساً حاراً ولا تغير في درجات الحرارة عن اليوم السابق، وفي الجنوب مشمساً حاراً جداً ولا تغير في الحرارة عن اليوم السابق".

أما طقس السبت، فيكون "مشمساً حاراً في الوسط مع انخفاض قليل في درجات الحرارة ومشمساً في الشمال ولا تغير في الحرارة، ومشمساً حاراً في الجنوب مع إنخفاض بدرجات الحرارة"، لافتاً ان "طقس الأحد سيكون مشمساً حاراً ولا تغير في درجات الحرارة في الوسط ومشمساً مع انخفاض قليل لدرجات الحرارة في الشمال ومشمساً حاراً ولا تغير في درجات الحرارة في الجنوب".انتهى/س

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