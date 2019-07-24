الصين: استراتيجية واشنطن العسكرية تقوض الاستقرار العالمي

2019/07/24 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اعتبرت الحكومة الصينية أن الاستراتيجية العسكرية الأمريكية تقوض الاستقرار العالمي، وأسفرت عن زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري عبر العالم.وذكر “الكتاب الأبيض للدفاع الوطني في العصر الجديد” والذي نشره مجلس الدولة الصيني اليوم الأربعاء، أن “الولايات المتحدة عدلت سياستها الدفاعية القومية واستراتيجيتها العسكرية من خلال تبني سياسة أحادية الجانب، مما أثار […]

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