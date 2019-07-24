2019/07/24 | 11:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

هددت السفارة الامريكية، في بغداد، بملاحقة الفاسدين في البلاد وبدء إجراءات تصعيدية قاسية بحقهم.

وقالت السفارة في بيان، امس، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إن واشنطن اتخذت إجراء بحق أربعة أفراد في العراق متورطين في قضايا فساد أو انتهاكات لحقوق الإنسان، دون أن تفصح عن ا...

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