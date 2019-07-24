المباشرة بحملة كبرى لرفع الحواجز الكونكريتية في واسط

2019/07/24 | 11:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- واسط

أعلن معاون محافظ واسط لشؤون الخدمات علي صبيح، اليوم الأربعاء، عن مباشرة حملة كبرى لرفع الحواجز الكونكريتية والاكشاك التي تعيق حركة السيارات وفتح

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