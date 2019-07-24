English | كوردى

المباشرة بحملة كبرى لرفع الحواجز الكونكريتية في واسط


المباشرة بحملة كبرى لرفع الحواجز الكونكريتية في واسط
2019/07/24 | 11:01
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- واسط

أعلن معاون محافظ واسط لشؤون الخدمات علي صبيح، اليوم الأربعاء، عن مباشرة حملة كبرى لرفع الحواجز الكونكريتية والاكشاك التي تعيق حركة السيارات وفتح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المباشرة بحملة كبرى لرفع الحواجز الكونكريتية في واسط) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المباشرة بحملة كبرى لرفع الحواجز الكونكريتية في واسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).

كامل التفاصيل في: العهد نيوز ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا