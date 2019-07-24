الرافدين يوضح آلية التقديم على سلف موظفي الدولة

2019/07/24 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أعلن مصرف الرافدين اليوم الاربعاء عن آلية التقديم على سلف موظفي الدولة، لافتا الى أن التقديم يكون من فروع المصرف حصراً.واكد مصرف الرافدين في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه ان “التقديم على السلف لموظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف يكون الكترونيا وعن طريق فروع المصرف حصرا والمنتشرة في

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