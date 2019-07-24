نائبة عن ديالى: نفقد من 20-30 ضحية سنويا بسبب الغرق

2019/07/24 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..كشفت النائبة عن محافظة ديالى غيداء كمبش، الاربعاء، أن المحافظة تفقد سنويا من 20-30 ضحية اغلبهم شباب بسبب الغرق في انهر المحافظة.وقالت كمبش في تصريح لـ/ المعلومة/، إن “الغرق في الانهر والجداول المائية بديالى لم تعد حالات فردية معدودة بل تحولت الى ماساة كبيرة خاصة وان المعدلات المسجلة في السنوات الاخيرة تتراواح […]

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